Książę Harry odwiedził dyskretnie Wielką Brytanię i SPOTKAŁ SIĘ z księciem Williamem! "Zachowywali dystans"

O napiętych relacjach między Sussexami a pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej mówi się już od kilku lat. Rzekomy konflikt między księciem Williamem oraz księciem Harrym pogłębił się w 2020 roku, kiedy rudowłosy arystokrata i jego małżonka postanowili zrezygnować oficjalnie z pełnienia królewskich obowiązków i wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Na drodze do naprawienia rodzinnych relacji stanęły też z pewnością głośne wywiady w amerykańskich mediach, a także dokument, w którym Harry i Meghan ochoczo wbijali szpile royalsom. Choć przez ostatnie lata synowie króla Karola III mieli co najmniej kilka okazji, aby wyjaśnić sobie sprawy, które ich poróżniły, do pojednania nie doszło. Gdy tylko drogi książąt przecinały się przy okazji ważnych uroczystości, zagraniczne tabloidy donosiły o wzajemnym unikaniu się jak ognia i wyjątkowo chłodnych interakcjach.