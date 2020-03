Książę Harry spotkał się z królową Elżbietą! "Powiedziała mu, że może ZAWSZE POWRÓCIĆ DO PAŁACU"

Prawda 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Myślę że nawet gdyby rozstał się z Megan i tak by nie wrócił, ambicja by mu na to nie pozwoliła. Zresztą on odszedł z własnej nieprzymuszonej woli więc dlaczego i po co miałby wracać ?