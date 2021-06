Książę Harry udzielił wywiadu Oprah, aby ZEMŚCIĆ SIĘ na królowej? "Emocje wzięły górę, był na nią WŚCIEKŁY"

Coaaa 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Znowu wyssane z palca kłamstwa. Poza tym miał rację że uciekł od takiej rodziny ja bym się do ojca słowem nie odzywała do końca życia na jego miejscu to co zrobił Dianie a pozniej i tak się ożenił z Kamila to szok. Cała rodzina powinna mieć dawno zabrane tytuły i do roboty Ela pierwsza na zmywak