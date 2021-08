Książę Karol chce dać Charlotte i Louisowi WIĘCEJ WOLNOŚCI, gdy ich brat zostanie królem

Okazuje się jednak, że Karol uczy się na własnych błędach i chce ich uniknąć w przyszłości. Według Ingrid Seward, ekspertki od życia royalsów, nieustający szum medialny oraz kontrowersje wokół małżeństwa księcia Harry'ego z Meghan skłoniły następcę brytyjskiego tronu do refleksji. Podobno jako przyszły król planuje on zmienić zasady, aby przyszłe pokolenia nie musiały borykać się z problemami.

Ekspertka twierdzi, że dopóki władza królewska spoczywa w rękach Elżbiety, na zmiany nie ma co liczyć. Dopiero po jej śmierci książę Karol będzie mógł rozpocząć proces "odchudzania". Dąży on do niego nie tylko ze względu na zwiększenie komfortu swojej rodziny, ale również dlatego, że, jak żartobliwie stwierdził, przy tak licznej rodzinie królewskiej "balkon pałacu Buckingham prawdopodobnie zawaliłby się".