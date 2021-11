Książę Karol WZYWA PRAWNIKÓW. Będzie walczył z twierdzeniami, że to on był "KRÓLEWSKIM RASISTĄ"

Kulisy owego konfliktu opisuje w swojej książce "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" Christopher Andersen. Przedpremierowo do mediów trafiły już fragmenty publikacji. Autor wskazał, że to książę Karol miał być autorem komentarzy, które początkowo nie miały jednak rasistowskiego wydźwięku, bowiem były to jedynie "niewinne" aluzje.