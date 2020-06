Książę William pracował jako SEKRETNY WOLONTARIUSZ linii kryzysowej. Wymieniał wiadomości z potrzebującymi wsparcia obywatelami

jkhkbjh 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktos to kupuje? Sekretny wolontariusz? Nie! Zwykly PR! Zaden sekretny! Robia to dla dobrego PR maja gdzies innych ludzi. Wychowany w niewyobrazalnym bogactwie, cale zycie ze sluzba, pokazuje na sile jak on zna bolaczki zwyklych ludzi, ba! ze jest taki jak oni! ze tez tyle papieru kupowal. To jest tak ohydne klamstwo ze mdli.On zwyczajnie kpi ze zwyklych ludzi.