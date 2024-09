Książę William z BRODĄ pokazał się publicznie. Internauci podzieleni: "Wygląda NIECHLUJNIE" (ZDJĘCIA)

Książę William z pewnością nie należy do osób eksperymentujących z wyglądem. W zeszłym miesiącu zaskoczył jednak wszystkich, prezentując się światu w nieznanym dotąd wydaniu. Na nagraniu, na którym mogliśmy oglądać go wraz z Kate Middleton , pokazał się bowiem w kilkudniowym zaroście.

Okazuje się, że nie była to jednorazowa akcja. Książę William najwyraźniej na dobre porzucił golenie się, bo w czwartek znów pochwalił się brodą. 42-latek odwiedził samotnie Saatchi Gallery w Londynie , do której wybrał się, by podziwiać nową wystawę na temat bezdomności. Spotkał się tam z artystami oraz osobami, których doświadczenia posłużyły za inspirację przy tworzeniu niektórych prac.

Nie jestem przekonana co do brody. Wolę go ogolonego; On wcale nie wygląda dobrze w brodzie; Wygląda niechlujnie; Szczerze mówiąc, nie podoba mi się z brodą. Powiedzą, że naśladuje swojego brata, a ja nienawidzę wszystkiego, co jest związane z Sussexami - piszą ci bardziej sceptyczni.