Księżna Charlene pojawiła się z mężem na wyścigach Formuły 1. Internauci dopytują: "Dlaczego ona zawsze jest taka smutna?" (ZDJĘCIA)

Margaret 8 min. temu

Ja tu widzę silną depresję, kobieta ma niewidzący wzrok, pewnie nafaszerowana i otumaniona lekami. Leki antydepresyjne mogą wywoływać nadwagę. Niektórzy krytykują jej ubrania, ale tej kobiecie jest najzupełniej obojętne, co ma na sobie, ona w ogóle jest w jakimś innym świecie. Jakby ją wyprowadzili nagą, to by tego nawet nie zauważyła. Ona powinna być w jakimś dobrym ośrodku. Niech się w końcu zlitują w tej okrutnej królewskiej rodzinie nad tą biedną kobietą, niech jej oddadzą dzieci i żeby w końcu mogła żyć wolna.