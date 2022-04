Księżna Monako W KOŃCU pokazała się publicznie! (ZDJĘCIA)

Sonia 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 11 Odpowiedz

Moze moja opinia nie jest popularna ale nie uwazam aby ta kobieta byla ofiara. Mam wrazenie, ze to zaburzenia narcystyczne. Narcyzm i toksycznosc to gleboki problem. Mina tej kobiety nie wyraza cierpienia, to typowa zbolala mina "aktorow" narcyzow. Skad to wiem? Mam taka matke niestety. Osoby z zewnatrz od 30 lat sa przekonane, ze ona strasznie cierpi i jest ofiara. Ona uwielbia to. Jest wtedy w centrum uwagi, moze robic z siebie ofiare. To wampir energetyczny, ktory zywi sie negatywnymi uczuciami. Wiecie co? Znam ludzi chorych na raka, ktorzy mimo bolu widocznego na twarzy nadal maja ten blysk w oku. Tu widze cos odmiennego, grymaz wrecz wymuszony, mina "meczennicy". Nie widze tu prawdziwego cierpienia raczsj takie, ktore pojawia sie w umysle osoby chorej na swoim punkcie.