Co tak naprawdę się dzieje z księżną Monako? Źródło donosi: "PRAWIE UMARŁA"

W tych rodzinach królewskich to wszystkie choroby świata są oprócz depresji... No bardzo ciekawe. Ludzie na wszystkich kontynentach zmagają się z zaburzeniami psychicznymi, ale wyjątkiem są arystokraci. Widać jakie to jest tabu w tych kręgach. Mówią że prawie umarła, że nie je, nie śpi ale gdyby mieli powiedzieć że choruje na depresje to by ich chyba skręciło. Tak jakby to był wstyd.