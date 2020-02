Księżniczka Beatrycze BOI SIĘ zaprosić Meghan Markle na swój ślub?!

Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o członków brytyjskiej rodziny królewskiej, to Meghan Markle bez wątpienia cieszy się największym zainteresowaniem mediów. Odkąd spragniona atencji amerykańska aktorka wtargnęła do rodziny Windsorów, stara się skupiać na sobie całą uwagę tabloidów. Ukochana Harry’ego od początku sukcesywnie łamała królewską etykietę i nie przestrzegała panujących na dworze zasad. Nie dziwi zatem fakt, że nawet odejść z rodziny królewskiej postanowiła z rozmachem. W efekcie, choć od kontrowersyjnej decyzji Sussexów minął już ponad miesiąc, ich przeprowadzka do Kanady wciąż jest tematem numer jeden w brytyjskiej prasie.