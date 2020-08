Kuba Wojewódzki chwali się, że zarabia "10 średnich krajowych" za JEDEN POST i radzi: "Pozwól sobie na luksus bycia nielubianym" (FOTO)

Nie da się ukryć, że na przestrzeni lat Kubie Wojewódzkiemu udało się dorobić imponującego majątku, co samozwańczy "król TVN-u" podkreśla dosłownie na każdym kroku. Swoją fortunę znany showman zawdzięcza między innymi temu, że wziął przykład z kolegów po fachu i stał się "żywym słupem reklamowym", reklamując właściwie wszystko, co się da - od piwa, przez zestawy do wybielania zębów, aż po żelazka parowe i klocki. Przypomnijmy, że swego czasu Kuba nie miał problemu z wyśmiewaniem celebrytów, którzy reklamują podobne rzeczy, krytykując Małgorzatę Rozenek za podpisanie kontraktu z producentem papieru toaletowego (sam twierdził za to, że przy wyborze ofert reklamodawców jest "selektywny").