Kuba Wojewódzki kpi z nowego związku Anny Muchy: "Do sfilmowania tego fenomenu może podejść tylko Sylwester Latkowski"

figa 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pani Mucha jest osobą wyrachowaną, świetnie też płacze na zawołanie. Co do Kuby.. Pewnie poczuła jaki smrodek się wokół Niego wytworzył i nie chce by Ją z tym wiązano, więc ma nowego kolegę. Podobnie jak "Powiatowy", pokazuje się z jakąś kobietą, żeby zamknąć innym usta.. Cały ten pl "szołbiz" to światek na pokaz. Wszyscy lub większość żyje na kredyt lub ponad stan, na pokaz, żeby innych z zazdrości oczy piekły. Żeby ludzie dorośli, często mający rodziny, nie potrafili spędzić dnia bez Insta czy innych social mediów.. Żenada. Bardzo te nasze gwiazdki spragnione uwagi.. oj bardzo..