TYLKO NA PUDELKU: "Nowa dziewczyna" Kuby Wojewódzkiego MA MĘŻA! "Ich randka wywołała ogromne zdziwienie"

Choć Kuba Wojewódzki przyzwyczaił nas do tego, że widuje się go w towarzystwie znacznie młodszych kobiet, to od niedawna zaczęła mu się chyba dawać we znaki samotność. W środę informowaliśmy jednak, że u jego boku ponownie pojawił się ktoś nowy. Tym razem padło na Angelikę Wątor, wielokrotną medalistkę Mistrzostw Polski i Europy w szermierce, z którą samozwańczy "król TVN-u" skonsumował romantyczną kolację.