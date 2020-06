Renata Kaczoruk wytyka Kubie Wojewódzkiemu seksizm: "Kiedy nie możesz się połapać, w którym roku się obudziłaś"

Kobieta 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 6 Odpowiedz

Nie rozumiem o co szum. Te dziewczyny same świadomie chodzą w takich strojach, to nie są niewolnice Wojewódzkiego. Mnie nie oburzają te Wodzianki a jestem kobietą. Za chwile będą regulować wygląd kostiumów kąpielowych - mimo ze przecież każda kobieta sama decyduje ile chce pokazać na plaży. Trochę już przesadzają z tym seksizmem i doszukują się go wszędzie. Piętnować należy faktyczne molestowanie i gwałty kobiet a nie coś co dziewczyny wybierają same.