Kuba Wojewódzki nie przestaje i UDERZA w Maffashion: "Lepiej się wypowiada w formie zdjęcia niż w formie werbalnej"

Cfs 10 min. temu

Co za zenujacy konkursik. Naprawde facet zastanawiał sie i analizował z która celebrytka co by zrobił? Fuj. Wojewódzki ma dużo kasy, ale ciagle go uwiera, że inni też mają. A czasem inni mają nie musiejac pajacować tak jak on. W sumie żal człowieka, lata lecą, a on ciagle w tym marnym talk show musi robić z siebie klauna.