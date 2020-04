"Kuchmistrzyni" Julia Wieniawa chwali się bezglutenowym brownie i rozważa: "Ciekawe, czy w smaku też wyszło takie dobre" (FOTO)

Tegoroczna Wielkanoc jest nietypowa. Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa, która opanowała cały glob i w dalszym ciągu zbiera coraz to większe żniwo. By zahamować rozprzestrzenianie się śmiertelnego wirusa, należy stosować się do zaleceń rządu, ekspertów i lekarzy. Najważniejsze, by pozostawać w domach i nie narażać na niebezpieczeństwo innych. Pandemia sprawiła, że wiele osób tegoroczne święta wielkanocne musi spędzić w samotności, a dotyczy to nawet i osób z pierwszych stron gazet, które całkiem niedawno gościły na przykład na hucznej domówce u Beyonce...