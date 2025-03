Kurdej-Szatan mówi, co usłyszała, gdy zerwano z nią kontrakty po wpisie o Straży Granicznej: "Uważamy to samo co ty, ale nie możemy współpracować"

Barbara Kurdej-Szatan o konsekwencjach pamiętnego wpisu w sieci

Nie przeżywałam utraty projektów, bo ja wiedziałam, że Play się w końcu skończy, że takie projekty nie trwają w nieskończoność, tylko bolało mnie to odrzucenie i to w jaki sposób to się wszystko skończyło. Bo wiesz, wszyscy mi mówili z tych firm: "Basia, uważamy to samo co ty, no ale nie możemy współpracować, wiesz, business is business". To było dla mnie bardzo rozczarowujące, ta niesprawiedliwość świata, która nastąpiła i to, że pieniądz okazał się ważniejszy - pożaliła się w rozmowie udostępnionej na kanale Świat Gwiazd.