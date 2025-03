Barbara Kurdej-Szatan szczerze o małżeństwie z Rafałem: "RÓŻNIE BYWA"

Barbara Kurdej-Szatan o małżeństwie

Barbara Kurdej-Szatan wpadła niedawno do studia Świata Gwiazd i w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem otwarcie mówiła o małżeństwie. Zdradziła między innymi, że zdarzają im się trudne momenty w relacji, ale mimo to decydują się walczyć o rodzinę.

Myślę, że to wszystko, co się działo wynikało właśnie z jakichś tam naszych różnic i z niezrozumienia. Jest takie trochę egoistyczne podejście, jak każdy z nas ma. Myślę, że każdy człowiek tak ma, że jeżeli coś się zaczyna dziać złego, jeżeli coś się nie układa, no to zazwyczaj nie szukamy winy w sobie, tylko w tej drugiej osobie - wyjaśniła.