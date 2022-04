Kylie Jenner chwali się wystawnym przyjęciem wielkanocnym i "przypadkowo" pokazuje zdjęcie Z SYNEM (FOTO)

Święta bożonarodzeniowe i wielkanocne to dla Kris Jenner i jej potomstwa również świetne okazje do tego, by pochwalić się wymyślnymi dekoracjami. Także w tym roku na instagramowych profilach wszystkich pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania ukazujące przyozdobiony jajkami stół z imionami wszystkich członków klanu oraz szereg atrakcji dla dzieci. Widzimy, że pociechy Kardashianów miały w tym roku do swojej dyspozycji między innymi stanowiska do malowania pisanek czy imienne maszyny z gumą do żucia.