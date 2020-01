Kylie Jenner przeznaczyła MILION dolarów na walkę z pożarami w Australii. Fani: "Boli Cię widok cierpiącej koali, a później nosisz FUTRO Z NOREK?"

Paula 37 min. temu zgłoś do moderacji 138 1 Odpowiedz

jak tylko zaczęto promować rodzinę Kardashian, tak diametralnie poziom wszystkiego spadł mocno w dół, nie wiem czy zauważyliście. To tak jakby one otworzyły erę tępaków bez ambicji i chorobliwych leni, na dodatek roszczeniowych i próżnych do granic możliwości... Teraz pełno takich ludzi, którzy promują to samo co one. Nazywa się ich influencerami, blogerami i ch wie czym jeszcze...