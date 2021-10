Kylie Jenner w zaawansowanej ciąży wygina się w obcisłym kombinezonie (FOTO)

Egościu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 27 6 Odpowiedz

Te Kardashianki to mam wrażenie, że stale chodzą w ciąży. Jak nie jedna to druga, jak nie druga to trzecia, jak nie trzecia to czwarta i w końcu jak nie czwarta to piąta. Współczuje tym biednym dzieciaczkom, że mają takie pokręcone matki i rodziny. Stale się tylko czyta jak te pokręcone dziewuchy zmieniają partnerów i oczywiście każdy z partnerów to miłość na całe życie i do końca świata nawet o jeden dzień dłużej. Masakra czego się nie zrobi dla pieniędzy, sławy ,zainteresowania i nic innego się u nich nie liczy. Nigdy o nich nie czytam artykułów ale tym razem czytając o kolejnej ciąży w ich rodzinie pokusiłam się o komentarz. Dzisiejszy świat jest na maksa pokręcony. Sławę i ogromną kasę robią ludzie kompletnie nic sobą nie reprezentujący a słynący ze skandali, wyglądu sztucznej lali i pokręconego życia. Siła internetu jest niewyobrażalna i pieniądze z tym związane są mega , mega ogromne. Świat zwariował.