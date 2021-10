Lady Gaga podróżuje prywatnym odrzutowcem przyodziana w SZAL Z DOLARÓW i sukienkę POLSKIEJ PROJEKTANTKI!

Lady Gaga wyrasta na jedną z najbardziej zapracowanych artystek w Hollywood. Gwiazda wydała nowy jazzowy krążek Love For Sale wraz z Tonym Bennettem, rzuciła się w wir koncertowania, a przy okazji promuje film House of Gucci, który za kilka tygodni trafi do kin. Mówi się, że aktorka liczy na to, że za kreację "czarnej wdowy" Patrizii Reggiani otrzyma drugiego w swojej karierze Oscara.