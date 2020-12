"Lady in red" Maryla Rodowicz zadziałała na internautów niczym płachta na byka: "Śmieszno i STRASZNO"

Kasia 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Są babki, którym latka lecą, one są kontrowersyjne, ubieraja, co chcą, mają coś do powiedzenia i to jest super. Ale pani Maryla to trochę taka pani Górniak, tylko trafiła na ludzi, którzy jej pisali dobre teksty i muzykę i ktoś ją ogarnął. A poza tym to ego nadmuchane i dawno już nie kontaktuje, co się dzieje na tej planecie.