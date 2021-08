Lady Kitty Spencer błyszczy w Wenecji bez starszego o 32 lata męża milionera (ZDJĘCIA)

Matkobosko 49 min. temu zgłoś do moderacji 144 7 Odpowiedz

Ja jej się przestaje dziwić , ze ma starszego męża... mam 25 lat i faceci w moim wieku to mentalne przedszkole, zero odpowiedzialności, ambicji, granie w gry i tindery... faceci teraz zaczynaja dojrzewać ok 35 roku życia chyba 😳