Łąki Łan ZRYWA WSPÓŁPRACĘ z szerzącym teorie spiskowe wokalistą. "Przynosi WSTYD zespołowi i całej Polsce"

Media społecznościowe są obecnie jedną z najpotężniejszych platform do szerzenia informacji. Niestety jednocześnie są również ulubionym narzędziem miłośników rozmaitych teorii spiskowych. W konsekwencji w sieci nie brakuje "ekspertów" ochoczo rozpowszechniających często balansujące na granicy absurdu wywody. W rodzimym show biznesie prym w tej dziedzinie bez wątpienia wiedzie Viola Kołakowska - naczelna polska koronasceptyczka, która niedawno zaczęła także wypowiadać się na temat wojny w Ukrainie - przekonując np., że rosyjska inwazja to "teatr", którego celem jest "obniżenie wibracji ludzi"...

Ostatnio w mediach głośno zrobiło się o kolejnym propagatorze teorii spiskowych, tym razem związanym z branżą muzyczną. Mowa tu o Włodzimierzu Dembowskim, znanym również jako Paprodziad. Wokalista Łąki Łan od dawna kojarzony był ze środowiskami antyszczepionkowymi. W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Dembowski zaczął natomiast udostępniać na swoim facebookowym profilu wpisy, w których, podobnie jak Kołakowska, sugerował, że wojna to spisek i "widowisko" mające odwrócić uwagę świata od innych tematów.

W obliczu tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie i tego co wypisuje w socjal medach mój były już wokalista Włodek Dembowski aka Paprodziad, całkowicie odcinam się od niego i nie chcę być już nigdy z nim kojarzony. Przynosi on wstyd zespołowi Łąki Łan i całej Polsce - czytamy we wpisie Koźbielskiego.