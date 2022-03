Violu Kołakowska, zrób wszystkim przysługę i ZAMILCZ

Media społecznościowe dały ludziom niemal nieograniczoną przestrzeń do wypowiedzi. Niestety, jak w przypadku każdego narzędzia, tak i to można wykorzystywać w sposób konstruktywny lub wręcz przeciwnie. Dziś właściwie każdy może zostać samozwańczym "ekspertem" od wszystkiego, a z jakiegoś powodu celebryci uznali, że powinni się wypowiadać na wszystkie tematy , nawet (a może zwłaszcza?) jeżeli nie mają o nich pojęcia. Zasada "nie znam się, ale się wypowiem" zdaje się być tutaj naczelną.

Do tego doszły problemy w życiu osobistym - wszyscy pamiętamy burzliwy związek z Tomaszem Karolakiem , który nie zakończył się ślubem, mimo posiadania wspólnego potomstwa. Być może Viola chciała uciec od tego i znaleźć dla siebie przestrzeń, w której poczułaby, że robi coś istotnego. Niestety, jak wiele zagubionych osób, wkroczyła na ścieżkę prowadzącą wprost do świata teorii spiskowych.

Kiepski z ciebie aktor. Co za to dostałeś? - pytała naczelna polska "foliara".

Do głoszenia antyszczepionkowych teorii Kołakowska wykorzystywała też śmierć Krzysztofa Krawczyka . Sama polecała za to swoim fanom... przyjęcie jadu żaby stosowanego w rytuałach szamańskich plemion Amazonii.

Niestety, to nie jedyny temat, w którym "specjalizuje się" Kołakowska . Teraz "oświecona" celebrytka zajęła się komentowaniem wojny w Ukrainie. Po czwartkowej inwazji ukraińskiego terytorium przez wojsko rosyjskie Kołakowska przekonywała fanów, że wojna, podobnie jak epidemia, to jedynie "teatr" i "przedstawienie" , którego celem jest "obniżenie wibracji ludzi". Udostępniła też komentarz z sugestią, że... wojnę pozorują siły NATO.

Kim wy jesteście do cholery?! Co to za obłuda? Z jakiego powodu pomagacie? Dlatego, że wypada? Żeby kreować swój wizerunek? Żeby nie zostać skrytykowanym? Cywile nie mają wpływu na tę wojnę. Jak to jest, że jednych chcecie ukarać, a innych biegniecie ratować? - napisała Kołakowska, nie wspominając słowem o ukraińskich cywilach, w tym kobietach i małych dzieciach ginących z rąk rosyjskiego wojska.

My zastanawiamy się z kolei, co jeszcze musi powiedzieć Viola, żeby ostatecznie zniknąć z życia publicznego. Ile jeszcze głupot, fałszywych teorii i potencjalnie niebezpiecznych "porad" musi wygłosić, aby ktoś zauważył, że to dawno wymknęło się spod kontroli? Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby faktycznie jakiś internauta pod jej wpływem wstrzyknął sobie jad dzikiego zwierzęcia?