Laluna odpaliła się na pytanie o Diddy'ego oraz Beyonce: "DO WORA ich wszystkich. To nie ludzie, to potwory"

Afera wokół Seana "Diddy'ego" Combsa rozgrzewa media do czerwoności. Jest również obecnie jednym z chętniej komentowanych show-biznesowych tematów. Raper usłyszał zarzut m.in. wymuszania haraczy, handlu ludźmi oraz udziału w organizacji transportów młodych kobiet zmuszanych do prostytucji. W sprawę zaangażowane są również znane nazwiska.

Według jednej z teorii spiskowych o działalności kontrowersyjnego rapera miała bardzo dobrze wiedzieć Beyonce . Rzekomo bliskie relacje piosenkarki i Diddy'ego miały wpłynąć na to, że inne gwiazdy ponoć boją się piosenkarki. Nic dziwnego, że temat afery i zamieszanych w nią osób co chwilę wraca jak bumerang. Nieoczekiwanie głos na temat całej sprawy postanowiła zabrać... Laluna .

Laluna komentuje sprawę Diddy'ego

Do wora ich wszystkich, co byli w to zamieszani! Tyle w temacie. Wszędzie dałam unfollow! To nie ludzie, to potwory - grzmiała celebrytka w relacji udostępnionej na Instagramie.