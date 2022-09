Laluna Unique zdradza, jak tuszowała kompleksy, zanim przeszła szereg operacji plastycznych w Turcji: "PCHAŁAM WATĘ DO STANIKA" (WIDEO)

Po zakończeniu prac nad Królowymi Życia wielu zaczęło zastanawiać się, co zrobią ze sobą panie wypromowane w programie. W nowej rzeczywistości prędko odnalazła się słynąca z zamiłowania do operacji plastycznych Laluna Unique . Celebrytka najpierw pojawiła się w programie TTV 99 Gra o wszystko, a teraz zadebiutuje w formacie Damy i wieśniaczki.

Wszystko musisz zmienić to, co ci przeszkadza, co być chciała - mówi.