Lanberry i Ernest Staniszek są ZARĘCZENI? Artystka zaprezentowała pierścionek

Lanberry niewątpliwie zasila grono najpopularniejszych wokalistek w kraju. Pierwsze kroki w świecie show-biznesu stawiała ponad dekadę temu. W 2013 roku wzięła udział w "The Voice of Poland". Choć nie zwyciężyła swojej edycji, dziś sprawdza się jako trenerka w programie i sama odkrywa nowe talenty. Lanberry może pochwalić się pokaźną kolekcją radiowych przebojów. Swego czasu cała Polska nuciła hity, takie jak "Ostatni most", "Gotowi na wszystko", "Plan awaryjny" czy "Dobrze, że jesteś". Co ciekawe, 38-letnia tworzy piosenki również dla innych artystów. Współtworzyła m.in. kawałki "Anyone I Want To Be" i "Superhero", które zwyciężyły Eurowizję Junior.