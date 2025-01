Lanberry po raz pierwszy pokazała zdjęcie z PARTNEREM! To finalista "The Voice of Poland"

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to wokalistka i autorka tekstów. Znana z dynamicznego stylu artystka zadebiutowała na muzycznej scenie w 2016 roku piosenką "Podpalimy świat". Od tamtego momentu jej kariera nabrała tempa, a 37-latka nieustannie poszerza swoje muzyczne horyzonty, co udowodnia m.in. tym, że spełnia się również w roli trenerki w "The Voice of Poland".

Laberry pokazała zdjęcie z ukochanym. Wybrali się razem na wakacje

Gwiazda TVP jest oczywiście aktywna w social mediach. W ostatnich dniach publikowała tam głównie zdjęcia z urlopu w Tajlandii.

Baterie na ten rok w pełni naładowane - napisała w najnowszym poście z wakacyjnymi kadrami.

Na jednej z fotografii widzimy Gosię... wtuloną w niejakiego Ernesta Staniaszka. Choć o tym, że tych dwoje jest razem, mówiło się od dłuższego czasu, jest to pierwszy raz, jak piosenkarka udostępnia ich wspólne zdjęcia. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy, nawiązujących do zagranicznego wypoczynku pary.

Przepiękne zdjęcia, Gosia, i cieszę się, że tak wspaniale wypoczęliście; Jaka śliczna, zasłużyliście na ten wypoczynek, pozdrowionka; Wspaniali; Ale macie super widoki, przynieście nam z Ernestem trochę słońca - rozpisują się obserwatorzy artystki.

Kim jest partner Lanberry?

Staniaszek zdobył popularność dzięki udziałowi w trzeciej edycji "The Voice of Poland", gdzie dotarł do finału. Mężczyzna nie ukrywa, że przygoda z programem otworzyła mu wiele drzwi.

Grałem wcześniej w zadymionych knajpach, a ten program oglądały tysiące osóbNa co dzień byłem człowiekiem, który grał za przysłowiowy kufel z piwem w sali dla 40 osób. W programie spotykałem się z kamerami, wywiadami i artystami, których szanowałem i podziwiałem przez wiele lat. Wskazówek było mnóstwo. Najwięcej problemów sprawiało mi to, jak wypowiadać się przed kamerami - wspominał w wywiadzie dla Onet Kultura.

Ernest jest nie tylko wokalistą, ale także gitarzystą i autorem tekstów. Studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Lanberry o chłopaku

O tym, że jest zakochana, Uściłowska mówiła już w 2023 roku. W rozmowie z Wirtualną Polską wyznała wówczas, że miłość uskrzydla ją i sprawia, że "ma ochotę śpiewać o relacji z ukochanym". Nie podawała jednak personaliów wybranka serca, mówiąc tajemniczo, że jest w "szczęśliwej, zdrowej relacji" z muzykiem. Wspomniała też o ich początkach.

To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija - opowiadała jakiś czas temu.

