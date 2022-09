Niegdyś odpadła z "The Voice of Poland", dziś tworzy hity i jest tam JURORKĄ. Kim jest Lanberry?

W sobotę rusza 13. edycja "The Voice of Poland", czyli flagowego talent show od lat emitowanego w TVP. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, po poprzednim sezonie z posadą w jury pożegnała się Sylwia Grzeszczak, która miała zrezygnować z dotychczasowej roli z powodu innych zobowiązań.

Lanberry jurorką 13. edycji "The Voice of Poland"

W sierpniu ogłoszono, że jury "The Voice of Poland" z poprzedniej edycji ulegnie tylko jednej zmianie, tym samym potwierdzając, że do programu powrócą Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Baron i Tomson. Miejsce Sylwii Grzeszczak zajęła z kolei Małgorzata Uściłowska, znana w rodzimym przemyśle jako Lanberry.

Zaangażowanie piosenkarki do formatu wywołało sporo komentarzy, a ona sama zapewniała jedynie, że cieszy się na myśl udziału w medialnym przedsięwzięciu TVP. Niektórzy mogą nie pamiętać, że nie jest to pierwsze zderzenie Lanberry ze słynnym formatem, gdyż kiedyś już brała w nim udział, ale jako uczestniczka. W 2013 roku wystąpiła w 3. edycji i odpadła jeszcze na etapie przesłuchań w ciemno.

Kim jest Lanberry? Stworzyła wiele hitów

Droga Lanberry do sławy była długa i dość kręta, gdyż rok później próbowała też swoich sił w formacie "X Factor", gdzie z kolei pożegnała się na etapie domów jurorskich. To właśnie po drugiej telewizyjnej porażce uśmiechnęło się do niej szczęście, bo wkrótce wydała debiutancki singiel, potem płytę, a następnie zaczęła koncertować w całym kraju.

W 2017 roku brała również udział w polskich eliminacjach do Eurowizji z piosenką "Only Human", w których zajęła 6. miejsce. W późniejszych latach Lanberry nie tylko wylansowała kilka własnych hitów, lecz także stworzyła kompozycje dla wielu rodzimych gwiazd.

Istotnym osiągnięciem jest fakt, że współtworzyła eurowizyjne hity "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel i "Superhero" Viki Gabor, z którymi Polska zwyciężyła w konkursie dwa lata z rzędu. Z jej muzycznego talentu korzystali też m.in. Dawid Kwiatkowski, Honorata Skarbek czy nawet Michele Morrone.

Wszystkie zawodowe sukcesy w końcu skutkowały zaangażowaniem jej do programu "The Voice of Poland", do którego wraca już nie jako uczestniczka, lecz jako jurorka. Jak sprawdzi się w nowej roli? O tym przekonamy się już niebawem.

