Lara Gessler leży na kanapie z Neną przy piersi. Magda Gessler oczarowana: "To najwyższe płaszczyzny miłosnego bytu"

Fe25g 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

....Celebryta Andrzej Wrona, który nigdy nie miał dziewczyny, jest niewykształcony, ale lubi się lansować na sweet fociach, w desperacji ożenil się dla nazwiska i popularności w mediach, po kilku miesiącach znajomości z nie^trakcyjnym, agre&ywnym i wulg^rnym Hagridem, ktory niczego nie potrafi. Żadne z osobna nie dalo rady wzbudzic zainteresowania mediow więc podpisali wspólnie umowę w urzędzie. Tajemnicą szybkiego ożenku jest to, że mogli szybciej na tym zacząć zarabiać. Jego nazwisko nie jest kojarzone dlatego Zborowska zostawiła sobie podwójne, żeby każdy wiedział z jakiego domu pochodzi, bo na nazwisku ojca opiera swoje egzystowanie w mediach. Profil Zborowskiej to jedna, wielka REKLAMA łącznie z Wrona, którego PROMUJE przy każdej okazji, bo to obejmuje owa umowa, a grazyny się wzruszaja wyprzedażą instagramowego, wyreżyserowanego życia, a także zrobionym na potrzeby medialne weselem. Zborowska nauczyła Wrone, że Q&A na instagramie służy do reklamowania aktualnych gratisów i sami sobie piszą "pytania". Całości dopełnia wspólny manager. Zborowska i Wrona czytają komentarze, żeby wiedzieć co poprawić w udawaniu "super pary" na instagramie, kupują artykuły o sobie na portalach plotkarskich próbując wmówić ludziom, że są kimś znanym oraz followersow. Wrona i Zborowska nie mieli problemu żeby żebrac na instagramie o remont domu, na który ich nie stać, bo musieliby oszczędzać ani o sprzęty domowe takie jak np odkurzacz. Zgłaszają się do potencjalnych sponsorów pod pozorem pytań do followersów jakiej firmy sprzęt kupić. Co gorsze Zborowska wykorzystuje pomoc zwierzetom i chorym dzieciom tylko do budowania pozytywnego PR jak każdy celebryta, który chce podreperowac wizerunek. Swojego psa męczy i traktuje jak rzecz potrzebna do robienia fotek i zbierania lajkow - szczególnie dla Wrony. Zborowska parkuje na miejscach dla inwalidów, bo czemu nie, fotele samochodowe z prawdziwej skóry w ogóle nie przeszkadzają jej udawać wege, a kupowanie stosów plastikowych butelek z wodą w ogóle nie przeszkadzają udawać eko. Zborowska krytykuje rząd, ale przez parę lat brała pieniądze z państwowej tv. Kolejnym etapem zbierania lajkow będzie zapewne dziecko, bo czym innym mogą zabłysnąć.