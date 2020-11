Lara Gessler rodziła bez znieczulenia. "To bardzo pierwotne"

gość 2 godz. temu zgłoś do moderacji 29 3 Odpowiedz

Po co kobiety wbijają sobie takie szpile? Mogła powiedzieć że chciała rodzić bez znieczulenia i tyle, po co te teksty o braku wiedzy.... Myślę że każda przyszła mama stara się dowiedzieć jak najwięcej o porodzie, o wszystkich sytuacjach które mogą się wydarzyć a potem wybiera to co jest dla niej najlepsze i najbardziej komfortowe. Po co te wyścigi pt. jak jestem taka uduchowiana i rodziłam w zupełnej ciszy, a ja się wydzierałam na cały oddział, która z nas jest lepsza i lepiej wydała dzieciaka na świat??