Lara Gessler zachwyca się matką: "Jest DRUGĄ EWĄ DRZYZGĄ!"

Magda Gessler bez wątpienia należy do grona najbarwniejszych polskich celebrytów. Restauratorka od lat funkcjonuje w polskiej branży gastronomicznej, a jej specjałów próbowało już wiele gwiazd światowego formatu. Dopiero za sprawą "Kuchennych Rewolucji" Magdzie udało się jednak podbić rodzimy show biznes.





Zobacz: Wystrojona Lara Gessler zachwala mamę z okazji 10-lecia "Kuchennych Rewolucji": "Pokazujesz, czym jest piękno, smak i po prostu ludzkie serce"





Nie jest tajemnicą, że Lara Gessler medialną popularność zawdzięcza głównie swojej sławnej mamie. Córka restauratorki wydaje się jednak całkiem dobrze radzić sobie z życiem na świeczniku. Od jakiegoś czasu Lara regularnie pojawia się na branżowych eventach i w programach telewizyjnych. Córka Gessler ma również na swoim koncie poważną kampanię reklamową.





Przypomnijmy: Sukces Lary Gessler: została TWARZĄ DRZWI, które reklamuje hasłem: "Miejsce kobiet jest w kuchni"





Jak większość szanujących się gwiazd show biznesu, Lara chętnie towarzyszy ukochanej mamie w świętowaniu zawodowych sukcesów, ale równie chętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Zdaniem Lary "Kuchenne Rewolucje" to format stworzony dla jej mamy. Program o gotowaniu i zmianach aranżacji w restauracjach to tło dla ważnych przemian uczestników, których Gessler doskonale rozgrywa psychologicznie.

Uważam, że to jest idealne rozwiązanie dla mojej mamy, bo ona jest uzależniona od procesu twórczego, który jest dla niej fascynujący. Ten program pozwala jej cały czas tworzyć, a jednocześnie tych restauracji nie prowadzić, co by ją po prostu nudziło. Ona jest drugą Ewą Drzyzgą TVN-u. Jest dobrym psychologiem, a moim zdaniem „Kuchenne rewolucje” są przede wszystkim programem psychologicznym. Dlatego też tak nas fascynuje, bo to, co ona mówi, możemy odnieść do wielu rzeczy - podkreśla Lara.





Zgadzacie się z nią?