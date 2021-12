Las Ketchup NIE WYSTĄPIŁY na koncercie "Murem za polskim mundurem". Znamy POWÓD ich nieobecności!

Kurcze . Dosy... 29 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Ja was najmocniej przepraszam ale koncert dla „ pogodynek „ to co ? Pies ? Codziennie od rana podają nam pogodę Nie szkodzi ze sie często mylą ale jak politycy niemieccy mówią o Pani Merkel - każdy może sie pomylić . Wiec ja czekam na koncert dla pogodynek. Bez nich nie wiedziałbym ze dziś jes 6 grudnia . Swoją drogą to zanudzanie Mikołajem w mediach włącznie z Maria Caray zbliża sie wielkimi krokami do obłędu Majdanami