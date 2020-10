Łaskawy Jarosław Kaczyński POZWALA Andrzejowi Dudzie mieć własne zdanie: "Jest prezydentem, MA PRAWO"

Berkana 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Boję się. Trudno się do tego przyznać, bo dziś w dobrym tonie jest mierzyć się ze wszystkim i wychodzić z tego "na tarczy". Jednak dziś naprawdę się boję. Gdzie to wszystko zmierza? Do czego zostaną popchnięci (poniekąd zmuszeni) ludzie i kto chce Nas w ten sposób zantagonizować? Dlaczego te osoby nie myślą, że Nas już tu za chwilę nie będzie, ale będą nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Dlaczego tak uparcie niszczymy ich przyszły świat? Wszystko, co dobre wyraża się miłością i wsparciem. Chronimy tych, których kochamy. Któż Nas tak bardzo nienawidzi, że doprowadza do stanu totalnego rozpadu? Ale to w Nas jest siła. W tych, którzy to rozumieją. Tak, jak dziecko z patologicznej rodziny może się podnieść, zrozumieć i przekształcić traumę w naukę, tak My Ludzie możemy czerpać lekcje z tej nauki, która teraz jest nam dana. Nie dajmy się stłamsić. Nie bądźmy również agresorami, choć emocje są ogromne. Wielu z Nas wie, że agresja nie wywołuje nic prócz strachu i gniewu, porażki i zła. Rozmawiajmy ze sobą, bądźmy ze sobą. Bądźmy sobą. Nie bądźmy robotami. Każdy ma tak wiele do powiedzenia. Dlaczego więc zamykamy usta i zaciskamy pięści? Uratujmy ten świat dla naszych dzieci. Tylko to i Aż to możemy Im przekazać. Czy chcemy je zostawić same, bezbronne, otoczone totalną ruiną? W świecie, w którym rządzą osoby kierujące się własnymi traumami, problemami i fobiami (każdy je ma!) bądźmy mądrzy, suwerenni i pełni współczucia. To od Nas zależy jaki świat zostawimy po sobie. To My jesteśmy światem, więc być może nic nie zostawimy...Wiele małych dzieci dopiero zaczyna wędrówkę. Otwórzmy się na nich i nie zostawiajmy zgliszcz. Łatwo powołać na ten świat życie. Trudniej ten proces zrozumieć a potem dziecko wesprzeć, wychować i mu pomagać. Życie ludzkie nigdy nie powinno być kartą przetargową. Każdy z Nas jest człowiekiem. Ludzie chorują, cierpią, są samotni, porzuceni, zostawieni sami sobie wielu wychowywało się w zaburzonych rodzinach i cierpiał za decyzje i czyny innych. Wolność Wyboru. Przyznanie ludziom wolności wyboru to przyznanie im człowieczeństwa i jedyna droga. Każdy sam będzie mierzył się z konsekwencjami swoich wyborów, każdy sam odpowie przed Najwyższym lub przed swoim sumieniem. Każdy człowiek jest istotą suwerenną, niepowtarzalną i z innym bagażem doświadczeń. Każdy ma inną drogę życiowa i warunki życia. Każdy ma równe prawo do decydowana o sobie. Albo żaden człowiek nie jest władcą i bogiem, albo tez są nimi wszyscy ludzie. Wszyscy jesteśmy Równi. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Czas otworzyć oczy. Dla Nas, dla NASZYCH DZIECI przede wszystkim. Słuchajmy, zrozummy, czujmy, wspierajmy się, otwórzmy serca. Zostanie po Nas tylko to co uczynimy dobrym, lub tylko to co zrobimy złe dla przyszłych pokoleń. Dla naszych Dzieci. Dla przyszłego świata.