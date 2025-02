Laura Zawadzka TRAFIŁA DO SZPITALA! "Co cię nie zabije, to cię wzmocni"

Mam 42 lata w swoim życiu miałam dwóch partnerów seksualnych. Chłopaka w wieku 19 lat z którym straciłam dziewictwo a on w zamian dał mi hpv. Poznając mojego męża w wieku 20 lat poinformowałam go że jestem zarażona hpv nie uciekł. To było dla mnie straszne jak to powiedzieć dermatolog pow nie mów nic nikt się do tego nie przyznaje. Ludzie nie zdają sobie sprawy jak łatwo się zarazić i jakie są konsekwencje. Moje dzieci są zaszczepione i musiałam za te szczepienia płacić bo kilka lat temu nie były refundowane a koszt 1 szczepienia to 700zł było teraz są za darmo i rodzice korzystajcie dla waszych dzieci nikt im nie powie mam hpv