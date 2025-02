Klaudia Halejcio spotykała się z Maciejem Marsem. Teraz wspiera Laurę Zawadzką: "Jesteś SILNA, wiesz o tym"

Klaudia Halejcio okazała gest wsparcia Laurze Zawadzkiej

O sile kobiecej solidarności przekonuje też Monika Goździalska , poświęcając matce małej Zoi obszerny wpis na Instagramie. Wyjaśniła w nim stereotypowe zachowanie mężczyzn podpinających się pod sukcesy swych znanych wybranek, którzy za zamkniętymi drzwiami domów i mieszkań wyrządzają im prawdziwe piekło. W ten sposób próbowała podnieść na duchu młodszą koleżankę z branży i zmotywować ją do działania, by skupiła się na własnych potrzebach i pielęgnowała w sobie to, co najcenniejsze.

To był jakiś krótki i burzliwy czas w moim życiu... No, ale, czy można by było nazwać to związkiem? No niekoniecznie. Ja różnie wspominam tę relację. Nie będę tego ukrywać. Zresztą, mówiłam o tym na social mediach... Raczej wolałabym nie wracać do tego etapu. Zakończyłam go i nie chcę tej energii ciągnąć za sobą - tak w 2022 r. określiła charakter ich znajomości w wypowiedzi dla serwisu Jastrząb Post.