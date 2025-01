Lekarz wylicza, co Renee Zellweger poprawiła w swojej urodzie: "Niepokojący jest fakt, że jej oczy wyglądają na zamknięte i kocie"

W wywiadzie dla "Sunday Times", Renee wyznała, że jej podejście do wyglądu zmieniło się, gdy skończyła 50 lat. Przyznała, że to właśnie wtedy przestała się przejmować oczekiwaniami otoczenia, co do tego jak powinna wyglądać. Pomimo zapewnień Zellweger, że zmiany w jej wyglądzie są wynikiem naturalnego procesu starzenia się oraz diety, media i fani nie pozostawili na niej suchej nitki.