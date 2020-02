Lexi z "Hotelu Paradise" pokazała stare zdjęcie. "Jestem w szoku, że w XXI wieku kogoś dziwi powiększony biust"

Hotel Paradise to nowy hit TVN 7, który wypełnił lukę po Big Brotherze. Prowadzącą została Klaudia El Dursi z Top Model, zapewne ze względu na egzotyczną urodę. Akcja programu dzieje się bowiem na Bali, gdzie wśród palm i szumu oceanu grupa singli i singielek szuka miłości. Teoretycznie, bo część z nich nie ukrywa, że przyjechała "po kasę" .

Do programu zgłosili się atrakcyjni single i singielki z całej Polski. Najbardziej wyrazistą uczestniczką jest jak na razie Aleksandra "Lexi" Domańska. 23-latka z Warszawy od razu wzbudziła zainteresowanie pozostałych uczestników zgrabną figurą, licznymi tatuażami i sztucznymi piersiami, które chętnie eksponuje w rozbieranych sesjach zdjęciowych . Sama zresztą nie ukrywa, że "jest zrobiona" i dziwi się, że są jeszcze dziewczyny, które stawiają na naturalność.

Co wy tam w Gdańsku lekarzy nie macie? - powiedziała w jednym z odcinków.

Niestety uroda Lexi nie wystarczyła, by zapewnić jej mocną pozycję w programie. Podczas "rajskiego rozdania" blondynka wybrała do pary Chrisa, jednak ten już na drugi dzień stwierdził, że bardziej podoba mu się brunetka Viola. W efekcie Lexi została sama i musiała przeprowadzić się z luksusowej sypialni do odosobnionej chatki. Uczestnicy przewidują, że teraz desperacko będzie "flirtować z każdym".