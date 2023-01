Liam Hemsworth ZDRADZAŁ Miley Cyrus z Jennifer Lawrence?! Internauci mają swoją teorię... (ZDJĘCIA)

Premiera najnowszego singla Miley Cyrus bez wątpienia odbiła się w mediach szerokim echem. Fani wokalistki są bowiem przekonani, że w piosence "Flowers" oraz teledysku do utworu ta wielokrotnie nawiązała do burzliwego związku z Liamem Hemsworthem. Artystka wydała na przykład nowy singiel dokładnie w dzień 33. urodzin byłego męża. Mało tego, w tekście utworu Miley nawiązywała też do utworu Bruno Marsa "When I Wan You Man", który niegdyś zadedykował jej Liam.