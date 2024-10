Lizzo zaprezentowała odmienioną sylwetkę w czarnej MINI. Imponująca metamorfoza?

Lizzo miała wszystko, aby zawojować rynek muzyczny: osobowość, głos i przebój. Wiele osób do dziś wspomina jej występ z piosenką "Truth Hurts" na gali Bet Awards w 2019 r., kiedy to grała na flecie i twerkowała jednocześnie . Od jakiegoś czasu jej gwiazda świeci jednak nieco bladziej.

Lizzo wraca po aferze

Lizzo stanowczo zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że są to "sensacjonalizowane historie", a jej były zespół zachowywał się nieprofesjonalnie. Mimo to zarzuty poważnie zaszkodziły jej reputacji. Wokalistka zrobiła to, co sugeruje się gwiazdom w trakcie tego typu kryzysów, czyli nieco wyciszyła swoją medialną obecność. Niedawno wróciła, prezentując nową sylwetkę.