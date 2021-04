"Love Island". Angela komentuje NAMIĘTNY POCAŁUNEK Arsena w "Casa Amor": "NO I CO Z TEGO?!"

Drugie miejsce zajęli Waleria i Piotrek, a trzecie Ania i Czarek. Krotko przed finałem z programem musieli pożegnać się Angela i Arsen. Był to wybór widzów, którzy w głosowaniu zadecydowali, że to właśnie oni mają najmniejsze szanse na prawdziwą relację po wyjściu z "willi miłości".

To wówczas podczas jednego z zadań Arsen namiętnie pocałował nowo poznaną Natalię. Takie samo zadanie do wykonania miała Angela, ale ona zdecydowała się tylko na pocałunek w policzek...

Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że Angela i Arsen dali sobie szansę, o czym ochoczo rozprawiali ostatnio w rozmowie z Pomponikiem. Co ciekawe, podczas pogawędki Angela odniosła się do wspomnianego pocałunku Arsena, choć - jak od razu przyznała - jeszcze go nie widziała. Twierdzi jednak, że nie jest to tak naprawdę nic złego.