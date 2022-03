"Love Island". Patrycja ZOSTAWIŁA Łukasza dla Mikołaja! Widzowie wściekli: "Zachowanie DNO"

W środowym odcinku "Love Island" doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło fanami programu. Od kilku dni dziewczyny przebywały w Casa Amor, gdzie miały szansę poznać nowych chłopaków. Byli to uczestnicy poprzednich edycji "LI": Jurek, Mikołaj, Piotrek, Maciek i Rafał. Tymczasem w willi panowie także nie narzekali na nudę, bo pojawiły się u nich nowe kobiety.

Uczestnicy musieli zadecydować, czy zostają w dotychczasowej parze, czy zmieniają partnera. Szokiem dla wszystkich była decyzja Patrycji - byłej dziewczyny Wojtka Goli, która postanowiła zostawić Łukasza dla Mikołaja i to z nim wróciła do willi. Łukasz nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył.

Patrycja i Łukasz tworzyli parę od kilku tygodni i wydawało się, że mogli nawet dojść razem do finału. Zapewniali, że nie wyobrażają sobie związku z nikim innym. Jeszcze na chwilę przed ujawnieniem wyborów, Włodek sugerował koledze, że Patrycja może nie wrócić sama z Casa Amor. On nie chciał jednak o tym słyszeć i nawet nie brał pod uwagę, że mógłby związać się z kimś innym.

Jeżeli to wszystko było prawdziwe, to wróci do mnie. Weszła Nati, ona jest w moim typie (...) ale moje serce nadal bije dla Patrycji - mówił.

Gdy okazało się, że Patrycja woli Mikołaja, Łukasz uznał, że jego dalszy udział w show nie ma sensu.

Nie wiem, co mam powiedzieć. To jest dla mnie kłamstwo to, co mi w łóżku mówiłaś. Wszystko to nie jest prawdziwe. Ona mi dała znak, że to idzie w kierunku miłości. Mogłaś mi to wcześniej powiedzieć. Nie chcę z tobą już rozmawiać, nie patrz na mnie, nie rozmawiaj ze mną. Ja chcę iść do domu - mówił drżącym głosem, po czym wstał, poszedł się spakować i opuścił program.

Scena poruszyła pozostałych uczestników i widzów.

Jezu, aż się popłakałam, szkoda chłopaka; Zamieniła na gorszy model fajnego chłopaka, lojalnego. Jeszcze nie dojrzała dziewczynka do obietnic, które składa; Tak się nie robi, poleciały łzy; Przykro, on tak biedny czekał; Przeżyłam to razem z nim. Taki facet i trafił tak fatalnie; Łukasz, zasługujesz na kogoś, kto odwzajemni twoje uczucia w 100% i kogoś, kto da ci wszystko, co najlepsze; Szkoda chłopa, najbardziej spoko typ, oszukany; Zachowanie Patrycji dno - piszą internauci.

Niektórzy bronią jednak Patrycji i uważają, że lepiej było zachować się tak, niż robić coś na siłę.

A Wy co byście zrobili na jej miejscu?