"Love Island". Znamy ZWYCIĘZCÓW 5. edycji programu!

Z finalistow najsympatyczniejsza para to Kuba i Josie. Chociaz to wlasciwie Kubie kibicowalam, bardzo fajny chlopak i podobala mi sie Jego wypowiedz o mamie, szacun. Pozostale pary na sile graly szczesliwe zwiazki. Piotr i Ola totalna porazka, trudno mi uwierzyc aby trzymali sie razem po wyjsciu z programu. Na tle pozostalych uczestnikow facet wygladal na duuuuzo starszego. Zreszta Oli a szczegolnie Patrycji do zbyt rozgarnietych nie mozna zaliczyc. A wypowiedzi i slownictwo tej drugiej to chwilami zenada ( weszly trzy blizniaczki hm…). W kazdym razie normalnie chlopaki zwrociliby uwage na dziewczyny ale na dyskotece i zeby pokazac sie przed innymi. Ale czy serio potraktuja dziewczyny przerobione na maxa watpie. Miec w domu rybie usta, sztuczny biust, doklejone rzesy i paznokcie i jeszcze trzeba takiej sniadanka robic bo ona krolewna, no nie wiem.