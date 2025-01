Łozo czule o swojej eks Marinie: "Bardziej śledzę Wojtka"

Iga przegrała w thrillerze z Keys ale i tak szacun, jest młoda i wiele jeszcze sukcesów wielkoszlemowych przed nią (nie tylko RG). Wciaż młoda, ma nowego trenera i musi po porstu popracowac na różnymi kwestiami żeby być jeszcze lepszą. Finał Keys-Sabalenka, mam nadzieję że wygra Madison bo to widać fajna, zdolna i sympatyczna kobieta, życzę jej wygrania tego Szlema, z Igą wygrała zasłużenie, co do Sabalenki - tenis na świetnym poziomie ale sama zawodniczka nie wzbudza mojej sympatii - te okropne, donośne krzyki przy każdym odbiciu które tylko mogą przeszkodzić przeciwniczce plus fakt że lubi żonatych (ci żonaci takie same świnie jak ona dla jasności) - wg mnie nie jest to dobry, empatyczny człowiek.