Łukasz Jemioł tłumaczy wysokie ceny w swoim butiku. Za najtańszą rzecz trzeba zapłacić 229 złotych... (WIDEO)

Iza 35 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Nie bardzo wiem o co to „ halo” . Nikt nie jest ubezwłasnowolniony , komu odpowiadają te ubrania i może kupić to kupuje . Nikt nikogo nie zmusza . Ja nie kupie bo mam inna markę której ubrania mogę kupić w „ ciemno „ Po co to hejtowanie i krytyka . Nie bardzo rozumiem .