Łukasz Kubot ZARĘCZYŁ SIĘ z Magdaleną Bieńkowską! (FOTO)

Pam 39 min. temu

Ta mania robenia sobie zdjęć w stylu tej panienki... Kiedyś było fajnie... rodzinne fotografie w normalnych pozach.... A teraz? Fotki przy stoliku w restauracji przy jedzeniu, nedzne selfiki... To nie ma dla mnie sensu.... I mogą się tu odezwać wyzwolone nowoczesne ale to jest puste, bez duszy jakiejś głębi, takie selfie swojej facjaty to guzik a nie pamiatka. Tylko samouwielbienie.