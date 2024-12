Lżejsza o PONAD 50 KILOGRAMÓW Kinga Zawodnik prezentuje na gali ozdobiony diamentem ząb

Oj weź klamczuszko schowaj się, bo próbujesz robic kasę na swej chorej głowie._____ Najpierw skrajnie zapuściła się i gdy była otyła to z uśmiechem na ustach opowiadała, że taką siebie lubi!!! Później były programy jak się odchudza, bo juz siebie nie lubiła i na tym zarabiała - na swej otyłości!! A teraz co sobie zawdzięcza, swej determinacji, pytam?? Lekarzom, nie sobie zawdzięcza, bo przez swe lekkomyślne życie doprowadziła się do dramatycznego stanu i lekarze musieli ją ratować. To nie jej zasługa, że schudła - bo musiała, jej stan zagrał życiu. A po operacji, którą przeszła nie ma wyjścia i nie może połykać na raz pół świniaka czy baleronu jak to robiła do tej pory, a płynne, skromne posiłki itd... _____ Ona ma złe podejście do jedzenia, bo jej problem siedzi w głowie i jak z tym coś nie zrobi to znów będzie otyła! ______ A prawda jest taka, że ona karierę robiła na swej chorej otyłości - z tego jest znana. Dno. Zły wzorzec dla ludzi młodych i pokazanie jak można pójść z pozoru na łatwiznę operacją zmniejszenia żołądka. To dla mnie leń i kolejna uśmiechnięta atencjuszka.